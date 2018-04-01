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    YDS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2018 YDS cevap anahtarı belli oldu mu?

    Hürriyet Haber
    01.04.2018 - 09:41 | Son Güncelleme:

    2018 YDS İlkbahar dönemi sınavı bugün ÖSYM tarafından Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde yapıldı. YDS sınavına giren öğrenciler şimdi de sınavda çıkan soruların cevaplarını merak edip araştırıyor. Öğrenciler ayrıca, ÖSYM'nin 2018 YDS'ye ait cevap anahtarı ve sorularını yayınlayıp yayınlamadığını da sorguluyor. Peki, YDS soru ve cevapları yayımlandı mı? YDS, soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

    YDS 2018 İlkbahar sınavının soruları ve cevapları sınava katılım sağlayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Saat 10.15'ta başlayan sınavda kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayan adaylar, şimdi de cevapladıkları soruların doğru yanıtlarının ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. İşte, sınava giren adayların merak ettiği sorunun cevabı...

    YDS 2018 CEVAP ANAHTARI BELLİ OLDU MU?

    7 Şubat - 15 Şubat tarihleri arasında başvurusu alınan, 2018 YDS ilkbahar dönemi sınavı 1 Nisan Pazar günü ülke çapında yapıldı. ÖSYM'nin belirlediği kurallara göre sınava giren ve soruları yanıtlayan adaylar artık sınava ait cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını sorguluyor.

    ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. 2018 sınav takvimine göre İlkbahar Dönemi sınav sonuçları 26 Nisan Perşembe günü açıklanacak. Ancak, ÖSYM'den YDS soruları ve cevapları ile ilgili henüz açıklamada gelmedi. Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

    YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

    ÖSYM yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için artık YDS adı altında tek bir sınav yapıyor. O nedenle YDS, yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

    YDS NEDİR?

    Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılır.

    Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır. İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.

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