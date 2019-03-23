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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.03.2019 - 22:16, Son Güncelleme:

YDS saat kaçta başlayacak? 2019 YDS sınavı kaç dakika sürecek?

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YDS saat kaçta başlayacak? 2019 YDS sınavı kaç dakika sürecek?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) yarın ÖSYM tarafından yapılacak. YDS'ye girecek vatandaşlar şimdiden sınav saatlerini ve sınavın kaç dakika olacağını merak edip araştırıyor. Sınav öncesinde sınava girecek olan adaylar, sınav saatinde bir yanlışlık olmaması için kontrol amaçlı sınav saatini sorguluyorlar. Peki, YDS saat kaçta başlayacak? YDS sınavı kaç dakika sürecek?

2019-YDS/1 sınavı öncesi sınava katılım sağlayacak çok sayıda vatandaş araştırmalarına hız verdi. 'YDS saat kaçta başlayacak?' sorusu sınava girecek olan adaylar tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Öte yandan sınav öncesi ÖSYM'den de adaylara saat uyarısı yapıldı. İşte, 2019 YDS sınavının saati hakkında detaylar...

YDS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 24 Mart Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) saat 10:15'de başlayacak.

ÖSYM, pazar günü yapılacak Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'na gireceklerin, saat 10.00'dan önce sınav binalarında olması gerektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 2019-YDS/1'e gireceklerin, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

SINAVA GİRİŞTE BUNLARA DİKKAT

Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı vurgulanan açıklamada, adayın sınava girebilmesi için giriş belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurmasının zorunlu olduğuna işaret edildi.

Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartların, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartının, kimlik belgesi olarak kabul edileceği belirtildi.

YDS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre sınav 3 saat yani 180 dakika sürecek. Adaylar, bu süre zarfında sorulara yanıt arayacak.

SINAV GİRİŞ YERİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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