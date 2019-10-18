YDS ne zaman yapılacak? YDS/3 sınav tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için başvurular yakın zaman önce sona erdi. Gözler şimdi sınavın yapılacağı tarihte. Peki, YDS ne zaman yapılacak? YDS/3 sınavı ne zaman?
Bu yıl üçüncü ve son kez düzenlenecek YDS sınavı için artık kısa bir süre kaldı. Yabancı dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın tarihi merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
2019 YDS 3 sınavı 1 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Söz konusu sınav için başvuru süreci tamamlandı, geç başvurular ise 31 Ekim 2019'da alınacak.
KİMLER YDS'YE KATILIYOR?
Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.
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