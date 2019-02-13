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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 23:10, Son Güncelleme:

2019 YDS sınavı ÖSYM tarafından ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi

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2019 YDS sınavı ÖSYM tarafından ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) başvuruları 6 Şubat'ta tamamlandı. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra şimdi sınavın yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, YDS ne zaman yapılacak?

YDS'nin 2019'da yapılacak ilk etabı için başvurularını tamamlayan adaylar bir yandan sınava yönelik hazırlıklarına devam ederken bir yandan da ÖSYM'nin açıkladığı sınav tarihini öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapıldığından, diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS, KPDS vb.) yapılmamaktadır. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2019-YDS/1, 24 Mart'ta yapılacak.

YDS'YE KİMLER GİRECEK?

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılan atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılmış sayılır.

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girebileceklerdir.

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