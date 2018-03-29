YDS ilk bahar dönemi sınavı ne zaman, saat kaçta?

ÖSYM, ilkbahar dönemi Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) bilgilerini yeniden paylaştı. ÖSYM tarafından 1 Nisan Pazar günü yapılacak YDS’ye girecek adayların sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Adaylar, YDS sınav giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresi üzerinden çıkartabilirler. İşte Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı hakkında merak edilenler…



2018-YDS İlkbahar Dönemi sınavı saat 10.15 itibariyle başlatılacak ancak adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YDS İlkbahar Dönemi Sınavı, Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden yapılacak.

YDS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU



ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağı tarihi de açıkladı. 2018 sınav takvimine göre İlkbahar Dönemi sınav sonuçları 26 Nisan Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.