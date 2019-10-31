YDS geç başvuruları başladı! YDS ne zaman yapılacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için geç başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/3 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Yapılan duyuruya göre, geç başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar adaylarla paylaşıldı. İşte, 2019-YDS/3 hakkında tüm ayrıntılar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi. İşte, YDS geç başvuru süreci hakkında ayrıntılar...
Adaylar, 1 Aralık'ta uygulanacak sınav için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek. Söz konusu sınav için başvuru ücreti gün içinde ödenecek. Öte yandan sınavın geç başvuru ücreti ise 180 TL olarak belirlendi.
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