2018 YDS Sonbahar Dönemi geç başvuru işlemi | YDS geç başvuruları başladı
ÖSYM tarafından yılda iki kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın yani YDS'nin Sonbahar Dönemi geç başvuru işlemleri bugün başladı. 18-26 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvurularını yapamayan vatandaşlar için bir kez daha başvuru yapma fırsatı doğdu. Peki, YDS geç başvurusu nasıl yapılır? 2018 YDS Sonbahar Dönemi geç başvurusu için son gün ne zaman?
2018-YDS Sonbahar Dönemi için geç başvuru süreci başladı. Çeşitli sebepler nedeniyle YDS başvurusunda bulunamayan vatandaşları yakından ilgilendiren geç başvuru süreci bugün, ÖSYM tarafından başlatıldı. Söz konusu sınav için geç başvuru hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar şimdi YDS geç başvuru işlemini nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor. İşte, 2018 YDS Sonbahar Dönemi geç başvurusu hakkında merak edilen detaylar...
YDS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI
Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) günlerdir beklenen geç başvuru süreci başladı.
ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre; 2018 YDS Sonbahar Dönemi geç başvuruları 08.08.2018 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Yani başvurular bugün gece yarısı son bulacak. Öte yandan geç başvuru ücreti ise 150 TL olarak belirlendi. Geç başvuru yapacak adayların sınav ücretini aynı gün ödemesi gerekiyor.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılan atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılmış sayılır.
YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.
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