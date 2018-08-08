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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.08.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

2018 YDS Sonbahar Dönemi geç başvuru işlemi | YDS geç başvuruları başladı

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2018 YDS Sonbahar Dönemi geç başvuru işlemi | YDS geç başvuruları başladı

ÖSYM tarafından yılda iki kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın yani YDS'nin Sonbahar Dönemi geç başvuru işlemleri bugün başladı. 18-26 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvurularını yapamayan vatandaşlar için bir kez daha başvuru yapma fırsatı doğdu. Peki, YDS geç başvurusu nasıl yapılır? 2018 YDS Sonbahar Dönemi geç başvurusu için son gün ne zaman?

2018-YDS Sonbahar Dönemi için geç başvuru süreci başladı. Çeşitli sebepler nedeniyle YDS başvurusunda bulunamayan vatandaşları yakından ilgilendiren geç başvuru süreci bugün, ÖSYM tarafından başlatıldı. Söz konusu sınav için geç başvuru hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar şimdi YDS geç başvuru işlemini nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor. İşte, 2018 YDS Sonbahar Dönemi geç başvurusu hakkında merak edilen detaylar...

YDS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) günlerdir beklenen geç başvuru süreci başladı.

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre; 2018 YDS Sonbahar Dönemi geç başvuruları 08.08.2018 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Yani başvurular bugün gece yarısı son bulacak. Öte yandan geç başvuru ücreti ise 150 TL olarak belirlendi. Geç başvuru yapacak adayların sınav ücretini aynı gün ödemesi gerekiyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılan atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılmış sayılır.

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

KILAVUZUN TAMAMINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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