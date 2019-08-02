YDS geç başvuru işlemleri başladı! Başvuru ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi. Peki, YDS geç başvurusu nasıl yapılır? YDS geç başvuru ücreti ne kadar?
Yabancı dil puanı almak isteyen kamu personeli ve diğer vatandaşlara yönelik ÖSYM tarafından düzenlenen YDS'nin bu yılki ikinci etabı için geç başvuru süreci başladı. İşte, YDS geç başvurularına ilişkin tüm detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/2 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, adayların, 2019-YDS/2 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi. Geç başvuru ücreti ise 180 TL olarak belirlendi.
Sınav, 8 Eylül pazar günü yapılacak.
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