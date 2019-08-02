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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.08.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

YDS geç başvuru işlemleri başladı! Başvuru ücreti ne kadar?

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YDS geç başvuru işlemleri başladı! Başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi. Peki, YDS geç başvurusu nasıl yapılır? YDS geç başvuru ücreti ne kadar?

Yabancı dil puanı almak isteyen kamu personeli ve diğer vatandaşlara yönelik ÖSYM tarafından düzenlenen YDS'nin bu yılki ikinci etabı için geç başvuru süreci başladı. İşte, YDS geç başvurularına ilişkin tüm detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/2 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, adayların, 2019-YDS/2 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi. Geç başvuru ücreti ise 180 TL olarak belirlendi.

Sınav, 8 Eylül pazar günü yapılacak.

GEÇ BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

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