YDS başvurusu nasıl yapılır? İşte, YDS başvuruları için belirlenen son tarih
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) sonbahar etabı için başvurular geçtiğimiz günlerde başlamıştı. YDS başvurularının başlamasının ardından henüz başvuru yapmayan vatandaşlar, YDS için nasıl başvuru yapacaklarını araştırıyor. Öte yandan söz konusu başvurular için son tarihin ne zaman olduğu da merak ediliyor. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS için son başvuru tarihi ne zaman?
18 Temmuz'da başlayan YDS başvurularının bitmesine çok kısa bir süre kaldı. ÖSYM'nin belirlediği süre içinde başvurusunu tamamlaması gereken adaylar konu hakkında bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 2018-YDS Sonbahar Dönemi hakkında merak edilen tüm detaylar...
YDS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Memuriyette dil tazminatı alacak kişiler ve KPSS A grubu kadrolarına yerleşmek için gerekli puanı almak için yapılan YDS'ye başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaralar ve şifreleri ile sisteme giriş yapacak ve ardından başvuru işlemlerini ilgili adımları takip ederek tamamlayacak.
YDS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.
YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2018 YDS Sonbahar Dönemi sınavı, 9 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Söz konusu sınav için başvurular, 18 Temmuz 2018 – 26 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi ve ÖSYM sınav başvuru merkezleri aracılığıyla alınacak. Bu sınavın sonuçlarının ise, 4 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.
YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından belirlenen YDS sınav ücreti 100 TL'dir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için Sonbahar Dönemi Sınavı için ise 27 Temmuz 2018 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için belirtilen tarihlerde saat 23.59’da sona erecektir.
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