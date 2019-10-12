YDS başvurularında son tarih ne zaman? YDS 3 ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yıl içinde üçüncüsü düzenlenecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019- YDS/3 ) başvuru işlemlerini başlattı. Sınava girmeye hazırlanan adaylar, başvuru tarihlerini kaçırmamak adında YDS son başvuru tarihini araştırmaya başladı. YDS takvimi de adayların yoğunlaştığı bir diğer gündem maddesi oldu. Peki, YDS başvurularında son tarih ne zaman? YDS 3 ne zaman yapılacak?
Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personellerinin katılım sağlayacağı YDS için ilk süreç başladı. Sınava girecek adaylar için ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde sınav başvuruları tamamlanacak. Başvuru ücretlerini bankalardan ya da ATM'lerden yatıran adaylar, YDS başvurularını kurumun internet sitesinde aday işlemleri sayfasından gerçekleştirecek. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılır? İşte, 2019 YDS sınav takvimi ve başvurularına yönelik tüm detaylar.
YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3), Sınava başvurular, 09-16 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2019 YDS 3 NE ZAMAN?
2019 YDS 3 sınavı 1 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Yabancı dil tazminatından yararlanma hakkı olmadığı hâlde sınava girip başarılı olmak tazminat isteme hakkı doğurmaz.
YDS SINAVINA YÖNELİK DETAYLAR
Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacaktır. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebileceklerdir.
Yabancı dil tazminatı ile ilgili olarak; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesine göre, sınavda alınacak puanlar, sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu konuda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinde (Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/15 md.) “…Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçerlidir” hükmü yer almaktadır.
Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez.
Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir.
Başvuru merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında verilen şifre için ayrıca ücret alınmaz. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmaz (Geç Başvuru Günü yapılan başvurular bu kapsam dışındadır. Geç Başvuru Günü yapılan başvurularda adaydan sınav ücreti alınır.).
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