YDS başvuruları yarın başlıyor? YDS/2 ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları için artık sadece saatler kaldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2019-YDS/2, 24 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecek. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılacak?
YDS başvuruları ÖSYM’nin “Aday İşlemleri Sayfası” üzerinden alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.
Yabancı Dil Sınavı (YDS) başvurularının tamamlanmasının ardından normal sürede işlemlerini yapamayan adaylar 2 Ağustos 2019 günü geç başvurularını yapabilecek. Adayların başvuru sürecinde 2019-YDS/2 Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.
YDS/2 NE ZAMAN?
ÖSYM’nin sınav takviminde paylaştığı bilgilerde yer alan detaylara göre sınav ise 8 Eylül’de gerçekleşecek.
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