YDS başvuruları ne zaman yapılacak? YDS/2 ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için başvuru tarihleri açıklandı. Sınav için geri sayım devam ederken, adaylar sınav başvuru tarihlerini merak etmeye başladı. Başvuru ücretini ve başvuru işlemlerini belirlenen tarihlerde tamamlayan adaylar YDS'ye girmeye hak kazanacaklar. Peki, YDS başvuruları ne zaman yapılacak? YDS/2 ne zaman?
İlkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere senede iki defa düzenlenen YDS/2 için geri sayım başladı. İlkbahar döneminde sınava katılamayan adaylar, Temmuz ayının gelmesiyle beraber YDS/2 sınav takvimini ve sınav başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalarına hız verdi. ÖSYM, internet sitesi üzerinden YDS/2 ile ilgili detayları paylaştı. İşte, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuru tarihi ve sınav takvimi ile ilgili merak edilenler.
ÖSYM'nin 2019 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, YDS/2 sınav başvuru tarihi 16-24 Temmuz olarak açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı geç başvuruları ise 2 Ağustos olarak duyuruldu.
YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) 8 Eylül'de yapılacak. Sınava başvurular, 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ekim'de adayların erişimine açılacak.
YDS SINAVI NEDİR?
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.
KİMLER YDS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?
Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.
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