YDS başvuruları ne zaman bitecek? YDS/3 sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 5 dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için başvurusu süreci geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Gözler şimdi YDS başvurularının biteceği ve sınavın yapılacağı tarihte. Peki, YDS başvuruları ne zaman bitecek?
ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/3) bu yılki son etabı için başvurular alınmaya devam ediyor. ÖSYM büroları ve AİS sistemi üzerinden alınan başvuruların tamamlanması için 120 TL olarak belirlenen başvuru ücretinin bankalara ödenmesi gerekiyor. İşte, YDS/3 başvuru süreci hakkında merak edilenler...
Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri ile yabancı dil puanı almak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı YDS/3 başvuru süreci kısa süre içinde tamamlanacak. 9 Ekim'de başlayan başvurular 16 Ekim 2019 tarihinde sonra erecek.
BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2019 YDS 3 sınavı 1 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
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