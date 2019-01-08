YDS başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 YDS sınav tarihleri
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2019'da yapılacağı tarihler ve başvuru süreci merak konusu oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek YDS'ye katılım sağlayacak vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, YDS başvuruları ne zaman başlayacak? YDS ne zaman?
Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yüksek lisans öğrencisi adayları gibi çok sayıda vatandaşın başvuruda bulunacağı YDS'ye yönelik tarihler belli oldu. ÖSYM, 2019'da düzenlenecek YDS sınavlarına dair tarih bilgilerini açıkladı. İşte, 2019'da organize edilecek YDS sınavlarına ilişkin detaylar...
ÖSYM, 2019 yılında uygulayacağı sınavların tarihi hakkında bilgi verdi. Buna göre; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.
2019-YDS/1 sınavının başvuruları ise 30 Ocak 2019 - 6 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.
YDS NEDİR?
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır.
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