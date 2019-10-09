YDS başvuruları nasıl yapılır? YDS 3 başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Ekim Çarşamba günü başlatıldı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru ücretini belirlenen bankalara yatırdıktan sonra, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, YDS başvuruları nasıl yapılır? YDS 3 başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.
1 Aralık'ta 81 ilde uygulanacak olan 2019 YDS için başvuru kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı. Sınav başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi sayfasından gerçekleşecek. Başvuru işlemleri sürerken, adaylar da YDS son başvuru tarihine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Peki, YDS başvuru ücreti ne kadar? YDS başvuruları nereden yapılır? İşte, 2019 YDS başvurularına yönelik detaylar.
YDS 3 BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:
a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:
Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.
c)Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.
YDS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK? SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Adaylar 120,00 TL YDS başvuru ücretini, 9 Ekim 16 Ekim tarihleri arasında aşağıdaki bankalara yatıracaklar.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
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