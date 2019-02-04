YDS başvuruları için son günler! YDS sınavı ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca (ÖSYM) düzenlenecek olan 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) için başvurular devam ediyor. Henüz başvuru yapmayan adaylar, söz konusu sınavın son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, YDS başvuruları ne zaman bitecek?
YDS'nin 2019'da yapılacak ilk etabı için başvuru süreci devam ediyor. YDS başvurularının ne zaman biteceği araştırılırken bir yandan da 2019-YDS/1 sınav tarihi merak ediliyor. İşte, YDS'ye dair tüm detaylar...
ÖSYM tarafında organize edilecek 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) başvuruları 30 Ocak'ta başlamıştı. Sınav başvuruları, 6 Şubat'a kadar alınacak.
Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. Öte yandan sınav başvuru ücreti 120 TL olarak belirlendi.
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
YDS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2019-YDS/1, 24 Mart'ta yapılacak. Öte yandan adayların başvuru sürecinde 2019-YDS/1 Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.
BAŞVURU KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
YDS NEDİR?
2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapıldığından, diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS, KPDS vb.) yapılmamaktadır. Ayrıca; ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriğinde yabancı dil sorusu/testi bulunan sınavlarda 2013 yılından itibaren yabancı dil sorusu/testi bulunmadığından, bu adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS’den alacakları puanlar kullanılabilmektedir.
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