YDS başvuruları için son gün! YDS/3 ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için başvurular bugün sona erecek. Sınava başvurularını tamamlayan adaylar şimdi YDS'nin tarihini sorguluyor. Peki, YDS/3 ne zaman yapılacak?
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2019-YDS/3 adaylarına hatırlatmada bulunuldu. 2019-YDS/3 için internet aracılığıyla yapılan bireysel başvurular saat 23.59'da tamamlanacak. İşte, YDS/3 hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
2019 YDS 3 sınavı 1 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. ÖSYM büroları ve AİS sistemi üzerinden alınan başvuruların tamamlanması için 120 TL olarak belirlenen başvuru ücretinin bankalara ödenmesi gerekiyor.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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