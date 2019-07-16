YDS başvuruları bugün başlıyor – ÖSYM başvuru sayfası açıldı mı?
YDS/2’ye başvuruda bulunacakların beklediği gün geldi çattı. Sınavın başvuru süreci bugün itibariyle başlayacak. YDS, yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek ve akademik kariyer yapmak isteyenler için yapılıyor. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılıyor, ÖSYM başvuru sayfası açıldı mı?
ÖSYM tarafından yürütülecek olan YDS başvuruları 9 gün sürecek ve 24 Temmuz’da sona erecek. YDS başvuruları ÖSYM’nin “Aday İşlemleri Sayfası” üzerinden alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. Adayların başvuru sürecinde 2019-YDS/2 Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.
ÖSYM sınavlarının başvuru sayfası olan https://ais.osym.gov.tr/ adresinde henüz YDS başvurusu aktifleşmedi, süreç başlar başlamaz haberimiz güncelenecektir.
YDS/2 HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Yabancı Dil Sınavı başvurularının tamamlanmasının ardından çeşitli sebeplerle başvuru işlemlerini yapamayan adaylar 2 Ağustos 2019 günü geç başvurularını yapabilecek. ÖSYM’nin sınav takviminde paylaştığı bilgilerde yer alan detaylara göre sınav ise 8 Eylül’de yapılacak, sınavın sonuçları ise 1 Ekim’de erişime açılacak.
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