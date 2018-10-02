YDS başvuruları başladı! YDS başvurusu nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2018-YDS/3) başvurular başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınan başvuruların ne zaman son bulacağı, nasıl başvuru yapılacağı ve başvuru ücreti merak konusu oldu. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvuruları ne zaman bitecek?
Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin, yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvurular başladı. Adaylar başvurularını 10 Ekim'e kadar yapabilecek. Öte yandan başvuru ücreti de belli oldu. İşte, 2018-YDS/3 sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar...
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3, 2 Aralık'ta yapılacak. Sınav başvuruları, 10 Ekim'e kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS/3 Kılavuzu'nun incelemeleri gerekiyor. Sınav ücreti ise 100 TL olarak belirlendi.
YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:
a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi: Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.
c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.
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SINAV ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?
2018-YDS/3 sınav ücreti 100,00 TL olarak belirlendi. Başvuru yapan adayların ücretlerini ödeyecekleri bankalar;
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Öte yandan ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi'nden (https://odeme.osym.gov.tr/) de ücret ödemesi yapılabilir.
2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) Kılavuzu
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