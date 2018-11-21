YDS/3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?
YDS/3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan YDS/3 sınavı için artık çok az bir zaman kala, adaylar sınavlara nerede gireceklerini merak ediyor. Peki, YDS/3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?
ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan YDS/3 sınavları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. 2 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan YDS/3 sınavı öncesinde sınava katılım sağlayacak olan kişiler sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Peki, YDS/3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?
YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) giriş belgesi için verilmiş bir tarih yok. Sınav giriş belgeleri genellikle sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu gelişme göz önünde bulundurulduğunda sınav yerlerinin yarın belli olması bekleniyor.
2018-YDS/3 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ: 2 Aralık 2018, 10.15, 3 saat (180 dakika)
2018-YDS/3 BAŞVURU TARİHLERİ: 2-10 Ekim 2018
SINAV ÜCRETİ: 100,00 TL
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ: 5,00 TL
2018-YDS/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 24 Ekim 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
YDS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ: 150,00 TL
SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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