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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 21:31, Son Güncelleme:

YDS 3 sınav yeri sorgulama! 2019 YDS sınavı ne zaman saat kaçta?

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YDS 3 sınav yeri sorgulama! 2019 YDS sınavı ne zaman saat kaçta?

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/3) binlerce adayın katılımı ile ÖSYM tarafından düzenlenecek. Yılın son YDS sınavı yaklaşırken hazırlıklarını tamamlayan adaylar, bir yandan da YDS sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı. YDS sınav tarihi ve saati de merak edilen diğer konulardan oldu. Peki, 2019 YDS sınavı ne zaman saat kaçta? YDS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, YDS 3 sınav yeri sorgulama ve konuyla ilgili detaylar.

Yabancı dil puanı almak isteyen adayların katılacağı YDS için ÖSYM sınav giriş belgelerini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Sınav günü adaylar, YDS sınav giriş belgesi ve kimlikleri olmadan sınav binalarına alınmayacaklar. Sınava geç kalanlar ise, YDS'ye katılamayacak. Peki, YDS sınavı kaçta başlayacak? İşte, 2019 YDS sınav saati.

2019 YDS/3 sınavı, 1 Aralık 2019 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 24 Aralık 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YDS SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

YDS SINAVI SAAT KAÇTA?

1 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YDS/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak, 3 saat (180 dakika) sürecek.

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