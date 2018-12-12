YDS/3 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen ve yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ile yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenlerin girdiği YDS/3 ÖSYM tarafından açıklandı.
2 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Aralık 2018 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
YDS SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
YDS HANGİ DİLLERDE YAPILIYOR?
Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle