YDS/3 ne zaman yapılacak? YDS'ye kaç gün kaldı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) tamamlandı. Gözler şimdi bu yıl son kez düzenlenecek, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (2019-YDS/3) Peki, YDS/3 ne zaman yapılacak? YDS'ye kaç gün kaldı?
Yabancı dil puanı alarak bunu belgeletmek isteyen binlerce kişinin başvurularını tamamladığı YDS için son viraja girildi. Sınava yönelik hazırlıklarını tamamlayan adaylar, şimdi sınav giriş belgelerinin yayımlanması ve sınav tarihini bekliyor. İşte, 2019-YDS/3 hakkında tüm ayrıntılar...
2019 YDS/3 sınavı, 1 Aralık 2019 tarihinde yapılacak ve sonuçları 24 Aralık 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.
KİMLER YDS'YE KATILIYOR?
Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.
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