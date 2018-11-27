YDS/3 ne zaman yapılacak? YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
YDS/3 ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, sınavın yaklaşmasıyla birlikte tarihi netleştirmek isteyen adayların sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan YDS sınavı için geri sayım başladı. Sınav öncesinde adayların sınav giriş belgeleri AİS üzerinden açıklandı. Peki, YDS/3 ne zaman yapılacak?
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini, 22 Kasım'da saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinmeye başladı.
Sınava, fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla gelen adaylar ile sınav binasına saat 10.00'dan sonra gelenler alınmayacak.
YDS/3 NE ZAMAN?
2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) 02 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak.
SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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