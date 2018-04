2018 YDS yorumları | YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 1 Nisan Pazar günü yapılan 2018 YDS İlkbahar dönemi sınavı tamamlandı. Sınavdan çıkan kimi adaylar, bu yıl karşılaştıkları soruların zorluğundan yakınırken kimi adaylar da sınavı beklediğinden kolay bulduklarını söyledi. İşte, 2018 YDS sınavının zorluk derecesi hakkında aday yorumları...

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS'ye katılan adaylar, hedefledikleri alanlara girmek için gerekli olan YDS puanını almak için kurumun kendilerine yönlendirdiği soruları 180 dakika içinde tamamladı. Adaylar, sınavın ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemedi. 13:15'te tamamlanan sınavın ardından, sınava giren kişiler sosyal medya hesapları aracılığı ile 2018 YDS sınavı hakkında yorumlarda bulundu. Sınavın zor olduğunu söyleyenler gibi kolay geçtiğini belirten adaylar da var. İşte, 2018 YDS'ye katılan adayların sınav hakkında yaptıkları yorumlar ve değerlendirmeler...

Yds cidden 1 nisan yaptı bana @gamzenintuncu

İngiltere’den 100 kişi getirip YDS sınavı uygulasalar onlar bile 50 yi geçemez. Bu ne biçim sınav @ezgi_alpaslan

Sanırsınız Amerika’ya İngiltere’ye vatandaşlık istemişiz gibi ne bu zorluk yiğidim @Merveatik

Shakespare girse belki 40 alırdı @hyrttn_irtgn

Yds de değişenler: silgi ve kalemin kalitesi, değişmeyenler: her geçen gün sorlaşan paragraflar-sorular, yine hüsran @nurullahNTR

YDS bitti, İngilizce bilmiyormuşum @Kabarikafa

Sınava Shakespeare girse barajı geçemeyebilirdi. @berfinelba

YDS gerçekten zor muydu bana mı öyle geldi @heinzpasha

yds kolaydı diyenler bence zaten soruların yarısını anlamayanlar yoksa başka açıklaması olamaz bu durumun. @westthrace

#yds ye dair anladıklarım princess Daina, medya okuryazarlığı, journalist @corukmeltem

kıymetini bilemedik #YÖKDİL affet bizi @atrnesn

#yds çok güzel geçti #ösym cam kenerindan yer ayırtmıştı bana @yunusemresari

2013 senesinden sonraki en zor YDS sınavına imza atmışız. Teşekkürler ÖSYM @bnogaylar

Fransızca YDS'de iki soru kesin hatalıydı, bu iki sorudan birinde soru cümlesinde fiil eksikti, diğerinde ise şıklarda "cela" dan sonra 3. ç. k. ye göre çekilmiş fiil vardı. @clandestinazul

Sanırsın sınava Amerikan vatandaşları giriyor bu kadar zor olur mu bir sınav ya? @belikemerve

Kelime sorularında doğru cevaplar @seyfihoca

Detection (disease)

Excessive (solar radiation)

Purely

Encompasses

Come up with (creative solutions)

Implications (for the study)

#yds den bana kalan tek güzel şey kalemler ve silgi olacaktı onu da otobüs durağında unuttum @seymasymaaa



Bilgilendirici bir YDS oldu,paragraf soruları öldürücü ama bilgilendiriciydi.Sınavın sonunda nasıl hissettiğimi ben de bilmiyorum. @lavvesm



Gelmiş geçmiş en zor YDS sınavına girmişim... Alacağın olsun ÖSYM @KbraKaba9



Bu sınava "zor" diyen çalışma "yöntemlerini" gözden geçirsin. @seyfihoca



Arkadaşlar abarttığınız kadar zor değildi İngiliz Kraliçesi karşısında mülakata girmiş gibi davranmaz mısınız #yds @painftme

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağı tarihi de açıkladı. 2018 sınav takvimine göre İlkbahar Dönemi sınav sonuçları 26 Nisan Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.