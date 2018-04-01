2018 YDS yorumları | YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 1 Nisan Pazar günü yapılan 2018 YDS İlkbahar dönemi sınavı tamamlandı. Sınavdan çıkan kimi adaylar, bu yıl karşılaştıkları soruların zorluğundan yakınırken kimi adaylar da sınavı beklediğinden kolay bulduklarını söyledi. İşte, 2018 YDS sınavının zorluk derecesi hakkında aday yorumları...
ÖSYM tarafından düzenlenen YDS'ye katılan adaylar, hedefledikleri alanlara girmek için gerekli olan YDS puanını almak için kurumun kendilerine yönlendirdiği soruları 180 dakika içinde tamamladı. Adaylar, sınavın ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemedi. 13:15'te tamamlanan sınavın ardından, sınava giren kişiler sosyal medya hesapları aracılığı ile 2018 YDS sınavı hakkında yorumlarda bulundu. Sınavın zor olduğunu söyleyenler gibi kolay geçtiğini belirten adaylar da var. İşte, 2018 YDS'ye katılan adayların sınav hakkında yaptıkları yorumlar ve değerlendirmeler...
Yds cidden 1 nisan yaptı bana @gamzenintuncu
İngiltere’den 100 kişi getirip YDS sınavı uygulasalar onlar bile 50 yi geçemez. Bu ne biçim sınav @ezgi_alpaslan
Sanırsınız Amerika’ya İngiltere’ye vatandaşlık istemişiz gibi ne bu zorluk yiğidim @Merveatik
Shakespare girse belki 40 alırdı @hyrttn_irtgn
Yds de değişenler: silgi ve kalemin kalitesi, değişmeyenler: her geçen gün sorlaşan paragraflar-sorular, yine hüsran @nurullahNTR
YDS bitti, İngilizce bilmiyormuşum @Kabarikafa
Sınava Shakespeare girse barajı geçemeyebilirdi. @berfinelba
YDS gerçekten zor muydu bana mı öyle geldi @heinzpasha
yds kolaydı diyenler bence zaten soruların yarısını anlamayanlar yoksa başka açıklaması olamaz bu durumun. @westthrace
#yds ye dair anladıklarım princess Daina, medya okuryazarlığı, journalist @corukmeltem
kıymetini bilemedik #YÖKDİL affet bizi @atrnesn
#yds çok güzel geçti #ösym cam kenerindan yer ayırtmıştı bana @yunusemresari
2013 senesinden sonraki en zor YDS sınavına imza atmışız. Teşekkürler ÖSYM @bnogaylar
Fransızca YDS'de iki soru kesin hatalıydı, bu iki sorudan birinde soru cümlesinde fiil eksikti, diğerinde ise şıklarda "cela" dan sonra 3. ç. k. ye göre çekilmiş fiil vardı. @clandestinazul
Sanırsın sınava Amerikan vatandaşları giriyor bu kadar zor olur mu bir sınav ya? @belikemerve
Kelime sorularında doğru cevaplar @seyfihoca
Detection (disease)
Excessive (solar radiation)
Purely
Encompasses
Come up with (creative solutions)
Implications (for the study)
#yds den bana kalan tek güzel şey kalemler ve silgi olacaktı onu da otobüs durağında unuttum @seymasymaaa
Bilgilendirici bir YDS oldu,paragraf soruları öldürücü ama bilgilendiriciydi.Sınavın sonunda nasıl hissettiğimi ben de bilmiyorum. @lavvesm
Gelmiş geçmiş en zor YDS sınavına girmişim... Alacağın olsun ÖSYM @KbraKaba9
Bu sınava "zor" diyen çalışma "yöntemlerini" gözden geçirsin. @seyfihoca
Arkadaşlar abarttığınız kadar zor değildi İngiliz Kraliçesi karşısında mülakata girmiş gibi davranmaz mısınız #yds @painftme
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağı tarihi de açıkladı. 2018 sınav takvimine göre İlkbahar Dönemi sınav sonuçları 26 Nisan Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.