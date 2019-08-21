YDS/2 ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Başvuruları 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınan 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için geri sayım devam ediyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da YDS/2 sınav yerleri bilgisini bekliyor. Peki, YDS/2 ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Akademik kariyer ya da kamu hizmetinde yabancı dil seviyesini belirmek
Akademik kariyer ya da kamu hizmetinde yabancı dil seviyesini belirmek isteyen adayların girebileceği YDS/2’nin gerçekleşeceği tarih, ÖSYM'nin yayınladığı akademik takvimle paylaşılmıştı. Peki, YDS/2 ne zaman yapılacak? YDS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
2019 YDS/2 NE ZAMAN OLACAK?
ÖSYM'den yayınlanan sınav takvimine göre YDS/2 8 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav yerleri bilgisini de içeren YDS/2 sınav giriş belgesinin ağustos ayının son haftası erişime açılması bekleniyor.
2019 YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos 2019'da gerçekleşecek YDS'nin sonuçları 1 Kasım 2019'da açıklanacak.
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