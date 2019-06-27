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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.06.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Yazlıkçılar yolu kapattı... Ortalık karıştı

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Yazlıkçılar yolu kapattı... Ortalık karıştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı. 

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  • Yazlıkçılar yolu kapattı... Arbede yaşandı
  • Yazlıkçılar yolu kapattı... Arbede yaşandı
  • Yazlıkçılar yolu kapattı... Arbede yaşandı
  • Yazlıkçılar yolu kapattı... Arbede yaşandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sarımsaklı'da Halk Plajı’nın bulunduğu alanda yazlıkçıların kumsala daimi olarak koydukları şemsiyelerin Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılmasına tepki veren yazlıkçılar, Atatürk Bulvarı’na bariyerler kurarak yolu trafiğe kapattı.

Yazlıkçı vatandaşların kanuna aykırı olarak yol kapatmasına kayıtsız kalmayan Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait ekipler, olay yerine gelerek yolun trafiğe açılmasını istedi. Ancak yazlıkçı vatandaşlar Ayvalık Kaymakamı ile Belediye Başkanı’nın olay yerine gelmesini isteyerek, bu taleplerinde ısrarcı oldular. Yolun kapanması üzerine sürücüler yazlıkçılarla tartışmaya başladı.

Sürücülerle yazlıkçılar arasında çıkan tartışma ve arbedeye jandarma ekipleri müdahale etmek istedi. Ancak o sırada geri manevra yapan bir araç sürücüsünün yazlıkçıları ezmesine engel olmak isteyen Jandarma Uzman Çavuş Umut Yavuz’un sağ bacağı aracın tekerinin altında kaldı. Bacağından yaralanan Yavuz, olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zabıta ekipleri de yazlıkçıların CİMER ve diğer resmi kurumlara yönelik yapmış oldukları yazılı şikayetleri hatırlatarak, kumsaldaki şemsiyelerin kaldırılmasının Ayvalık Belediyesi’ne bildirilmesi üzerine harekete geçildiğini anlatarak, yolun tekrar trafiğe açılmasını sağladılar.

Yol kapatan eylemcilerden Şengül Halka adlı bir yazlıkçı, “Yaklaşık 25 yıldır her yaz biz burada kumsalda direniyoruz. Halka plaj diye bir şey bırakmadılar. Turistik otellere, Polis Moral Eğitim Kampı’na, kamu bankalarının sosyal tesislerine şezlong ve şemsiyeler için yer veriliyor. Ama bu konuda halka hiçbir yer verilmiyor. Bizler ise 25 yıldır bu konuda direniyoruz.

Biz halkız. Biz de vergi veriyoruz” diye konuştu. Yazlıkçılar, bir uzman çavuşun da yaralandığı eylemin ardından Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlediği halk toplantısına topluca giderek, yaşanılan sıkıntıyı bizzat anlatmayı da ihmal etmedi.

Öte yandan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Jandarma Uzman Çavuş Umut Yavuz’un yaralandığını duyar duymaz, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörttepe ile birlikte hastaneye koştu.

Hastanenin acil servisinde yaralı uzman çavuşu ziyaret eden Kaymakam Görgülüarslan, yazlıkçı vatandaşların araç tarafından ezilmesini engellemek için kendisini feda eden kahraman Uzman Çavuş Umut Yavuz’a geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

Görgülüarslan, yazlıkçıların yolu kapatma eylemine jandarma ekiplerinin müdahalesi sırasında yaşanılan kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. 

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