Yazıcı: Denetimli serbestlik olabilir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, af tartışmalarıyla ilgili TRT Haber’de özetle şunları söyledi:
“İnfaz düzenlemesine ilişkin birtakım çalışmalar Adalet Bakanlığı sürdürüyor. Denetimli serbestlik olabilir, cezanın iyi halliyse bir kısmını kamu kurum ve kuruluşlarında, kamunun ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmak suretiyle infazına dönük birtakım düzenlemeler olabilir. Bunlar kesinlikle af falan değil, modern dünyanın, modern hukukun öngördüğü, dünyada da pratiği olan uygulamalardır.”
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