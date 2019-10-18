Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti
Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinden usta yazar Nuri Pakdil Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Nuri Pakdil üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile önceki gün Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ölüm haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından duyurdu. Kalın paylaştığı mesajda, “Nuri Pakdil Bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü... Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
85 yaşındaki ünlü edebiyatçı tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine nakledilmişti.
Usta yazardan bugün acı haber geldi. Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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