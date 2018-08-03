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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.08.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Yazar Lale Müldür koruma istedi. İddia: Tehdit ve şantaj

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Yazar Lale Müldür koruma istedi. İddia: Tehdit ve şantaj

Mirasını zorla ele geçirmeye çalışan şahıslardan şikâyetçi olan yazar Lale Müldür can güvenliğinin bulunmadığı gerekçesiyle koruma talep etti. Savcılık Müldür’ün şikâyeti üzerine soruşturma başlattı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre yazar Lale Müldür, 2010'da bir hastalık geçirdi. Tedavi sonrası Müldür'ün ağabeyi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kardeşi hakkında kısıtlama kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, 2013'te Müldür'e yasal danışman olarak kardeşi Süleyman Uğur'u atadı. Mahkeme kararı sonrası Müldür, Bodrum Gümüşlük'te yaşamaya başladı. Bu süreçte Müldür'le arkadaşlık kurmaya çalışan Semra A. isimli genç kadın ünlü yazarın önce güvenini kazandı. Sonra iddiaya göre genç kadın Müldür'ün mirasının bir kısmını şantaj yoluyla üzerine almaya çalıştı.

TEHDİT VE ŞANTAJ İDDİASI

Durumu fark eden Müldür, kardeşi Süleyman Uğur'dan yardım istedi. Ünlü yazarın durumu kardeşine anlattığını öğrenen Semra A. ve arkadaşları yine iddiaya göre, Müldür'ü tehdit ederek üzerine kayıtlı birkaç evin tapusunu zorla almaya çalıştı. Müldür, yaşadığı tehdit ve şantaj şokuyla, yardımcısı ile birlikte Bodrum'dan İstanbul'a geldi.

YAŞADIĞI KORKUYU ANLATTI

Ünlü yazar tüm bu yaşananlar ardından geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde yaşadığı korkuyu dile getiren Müldür, hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek koruma kararı talep etti. Müldür'ün şikâyeti sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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