Yaz tatili ne zaman bitecek ve okullar ne zaman açılacak?
Yaz tatilinin biteceği tarih ve okulların ne zaman açılacağı son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık olarak belirlediği takvim içerisinde yaz tatilinin ne zaman biteceğini ve okulların ne zaman açılacağını görmek isteyen vatandaşlar, buna göre planlarına son halini kazandıracak. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek ve okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitecek sorusu, planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Bakanlığın yıllık olarak yayımladığı takvim içerisinde cevap bulan okullar ne zaman açılacak sorusu, aynı zamanda yaz tatilinin ne zaman biteceği bilgisine de cevap niteliği taşıyor. İşte, merakla araştırılan o konu hakkında bazı bilgiler
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.
Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
YAZ TATİLİ İÇİN BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;
"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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