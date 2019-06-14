Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
İlk ve orta dereceli okullardaki milyonlarca öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karnelerini alacak, üç aylık yaz tatili süreci başlayacak. Tatil hayallerini haftalar öncesinden kuran öğrenciler ve veliler, şimdi 2019-2020 yılının eğitim-öğretim takvimini merak ediyor. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlangıç tarihini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) açıkladığı akademik takvime göre 2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi 9 Eylül 2019’da başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde tatil sisteminde değişiklik yapıldığını açıklamıştı. Yapılan değişikliğe göre yeni tatil düzeni önümüzdeki eğitim döneminde uygulanmaya başlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında ‘Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli'ni açıkladı. Bakan Selçuk, yeni modelle ilgili, “13 haftalık yaz tatilinin 2 haftası, nisan ve kasım aylarında 1'er haftalık ara tatil olarak yapılacak” dedi.
YAZ TATİLİNE YENİ MODEL
Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak.
Ara tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.
Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkan tanınacak.
Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan "oryantasyon eğitimi" okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.
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