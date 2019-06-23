Yaz tatili ne zaman bitecek? 2019-2020 okullar ne zaman açılacak?
2018-2019 eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erdi. Yaz tatili sürecine giren öğrenciler, bir yandan stresli ve yorucu bir dönemin yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışırken bir yandan da yeni eğitim-öğretim döneminin tarihini merak ediyor. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesi ardından 3 aylık tatil süreci başladı. Yaz tatil öncesinde ‘okullar ne zaman kapanacak?’ sorusunu sık sık gündeme taşıyan öğrencilerin yeni gündemi ise 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle ilgili genelge, illere gönderilmişti. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
2019- 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
MEB tarafından belirlenen eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Sömestr tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
Yaz tatilinin iki haftası kasım ve nisanda yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim çalışma takvimini açıkladı.
Bakan Selçuk, şunları söyledi:
“20-31 Ocak 2020'deki ara tatilimiz hem öğretmenler hem öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenlerimiz, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecek. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. Ara tatilleri bir fırsat olarak görüyoruz. Bu tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bazı özdeğerlendirmeler yapacak. Yapılan ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere etkinliklere katılma imkânı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyor. İnsan üstü bir çalışmayla, büyük yorgunluk içinde olduklarını biliyoruz. Bu amaçla öğretmenlere bir nefes alma süresi vermeyi çok elzem görüyoruz. Ara tatillerde yeni bir yapılanma da söz konusu. Bunların sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların bazı eğitim faaliyetlerine katılması da hedefleniyor. Ayrıca veli, zümre toplantıları, kişisel gelişim çalışmaları, okulların bazı fiziki ihtiyaçlarının karşılanması da söz konusu olabilecek.”
Yeni uygulama önümüzdeki yıl başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili, 9 Eylül 2019’da çalacak. 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle