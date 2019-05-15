Yaz tatili kısalıyor mu? Ara tatil ve yaz tatili kaç gün olacak?
Yaz tatili kalkacak mı ve kısalacak mı sorusu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamaların ardından araştırılan konu oldu. Tatil günlerinin yıl içerisine yayılacağına dair bazı bilgiler veren Bakan Ziya Selçuk, nisan ve kasım aylarında birer haftalık tatil olacağını sözlerine eklemişti. Peki, bu gelişmelerle birlikte yaz tatili kalkacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bir süredir öğrencilerin ve öğretmenlerin gündeminde yer alan yaz tatili kısalacak mı sorusu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Mayıs 2019 tarihinde yapmış olduğu açıklamanın ardından araştırılan konu oldu. Peki, tatil sürelerinin değişmesiyle birlikte bu detaylarla birlikte gözler yaz tatili kısalacak mı sorusuna çevrildi. İşte, o konu hakkında Bakan Ziya Selçuk'tan açıklamalar
YAZ TATİLİ KISALACAK MI?
Bakan Ziya Selçuk, yaz tatili ve ara tatil dışında yıl içerisinde farklı zamanlarda da tatil olacağını açıkladı. İşte, Bakan Selçuk'un o açıklamaları;
"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
Ara tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere gidecekler. Yapılandırılmış ara tatillerde; çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyorlar. Ara tatillerde yeni bir yapılanma söz konusu. Birer haftalık tatillerin, sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların eğitimsel faaliyetlere katılması da hedefleniyor."
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