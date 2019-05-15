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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Yaz tatili kısalıyor mu? Ara tatil ve yaz tatili kaç gün olacak?

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Yaz tatili kısalıyor mu? Ara tatil ve yaz tatili kaç gün olacak?

Yaz tatili kalkacak mı ve kısalacak mı sorusu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamaların ardından araştırılan konu oldu. Tatil günlerinin yıl içerisine yayılacağına dair bazı bilgiler veren Bakan Ziya Selçuk, nisan ve kasım aylarında birer haftalık tatil olacağını sözlerine eklemişti. Peki, bu gelişmelerle birlikte yaz tatili kalkacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bir süredir öğrencilerin ve öğretmenlerin gündeminde yer alan yaz tatili kısalacak mı sorusu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Mayıs 2019 tarihinde yapmış olduğu açıklamanın ardından araştırılan konu oldu. Peki, tatil sürelerinin değişmesiyle birlikte bu detaylarla birlikte gözler yaz tatili kısalacak mı sorusuna çevrildi. İşte, o konu hakkında Bakan Ziya Selçuk'tan açıklamalar

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Bakan Ziya Selçuk, yaz tatili ve ara tatil dışında yıl içerisinde farklı zamanlarda da tatil olacağını açıkladı. İşte, Bakan Selçuk'un o açıklamaları;

"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.

Ara tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere gidecekler. Yapılandırılmış ara tatillerde; çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyorlar. Ara tatillerde yeni bir yapılanma söz konusu. Birer haftalık tatillerin, sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların eğitimsel faaliyetlere katılması da hedefleniyor."

Yeni Eğitim - Öğretim Çalışma TakvimiYeni Eğitim - Öğretim Çalışma Takvimi
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