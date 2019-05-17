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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

Yaz tatili kısalacak mı? Okullar ne zaman kapanacak?

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Yaz tatili kısalacak mı? Okullar ne zaman kapanacak?

Mayıs ayının ilerlemesi ile beraber, milyonlarca öğrenciyi de karne heyecanı sardı. Öğrenci ve veliler 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusuna yanıt ararkan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıkladı. Peki, yaz tatili kısalacak mı? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, o konu ile ilgili detaylar.

Karnelerin alınmasına kısa bir süre kala, okulların hangi tarihte kapanacağı merak konusu oldu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu açıklama ile, milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili ile ilgili araştırmalara başladı. İşte, Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi ve Bakan Selçuk'un yaz tatili ile ilgili o açıklaması.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2018-2019 eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylelikle öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yaz tatili planlaması ile ilgili açıklamalarından satır başları:

Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.

Ara tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere gidecekler. Yapılandırılmış ara tatillerde; çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyorlar. Ara tatillerde yeni bir yapılanma söz konusu. Birer haftalık tatillerin, sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların eğitimsel faaliyetlere katılması da hedefleniyor.

Her tatilin bir teması söz konusu olacak. Bilim, kültür, sanat, spor gibi... Bazı geziler, fuarlar da bu ara tatillerin konusu olabilecek.
Huzurevleri ziyaret, yardımlaşma faaliyetleri, aile faaliyetlerine imkan sağlayacak. Ve sonuç olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

Temel olarak şu söylenebilir. Son tahlilde, eğitim sisteminin daha verimli çalışabilmesi, çocuklarımızın bıkmadan eğitim-öğretim süreçlerini yaşayabilmeleri için bir fırsat sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sadece takvimin değişmesi gibi ele almamakta fayda var. Öğretmenlerimizin, velilerimizin eğitim-öğretimin içinde çok daha aktif biçimde bulunmakla ilgili, bu tatillerin daha etkili kullanılmasıyla ilgili...

Özet olarak şunu söyleyebiliriz. Bu çalışma takviminin detaylarını çeşitli yönetmelikler ve yönergelerle planlama imkanımız olacak.

İŞTE YENİ TATİL DÜZENİNİN AYRINTILARI

Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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