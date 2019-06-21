Yaz gündönümü nedir? 21 Haziran ne ifade ediyor?
Google, cuma günkü benzersiz doodle ile 2019 yaz gündönümünü kutladı, bu da kuzey yarım kürede bazı değişikliklerin olacağı anlamına geliyor. Ekvatorun kuzeyinde yaşayan insanlar, tüm yıl sahip olduklarından tek bir günde en fazla güneş ışığının tadını çıkaracaklar. Peki, yaz gündönümü nedir? 21 Haziran ne ifade ediyor?
Google, bugün (21 Haziran 2019) yılın en uzun gününü kutluyor. Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzünde en düşük veya en yüksek noktaya ulaştığında bir gündönümü oluşur. Dünyanın yarısı yazın gelişini ve yılın en uzun gününü yaz gündönümü ile kutlamak için bir araya gelirken; diğer yarısı kış başlangıcını yaşayacak. Bu yıl, kış gündönümü 21 Haziran’da güney yarım kürede gerçekleşecek.
Yaz gündönümü aynı zamanda insanları sıcak havanın tadını çıkarmak ve günü kutlamak için dışarı çıkarır. Her yıl yaz gündönümünde binlerce kişi İngiltere'de bulunan eski anıt Stonehenge'de toplanır.
GÜNDÖNÜMÜ NE DEMEK?
En uzun gün aynı zamanda yaz gündönümü veya yaz ortası olarak da bilinir. Gündönümü” kelimesi, temelde “Güneş (sol) duruşu (stitium)” anlamına gelen Latince solstitium kelimesinden gelir.
DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ NE ZAMAN?
21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.
21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)
23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)
21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)
DOODLE NEDİR?
Google'ın yaz gündönümü doodle'ı ardından doodle kelimesinin anlamı da merak konusu oldu. Peki, doodle ne anlama geliyor?
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.
İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.
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