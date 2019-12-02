Yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı
Ordu'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada araçlarıyla kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kabadüz ilçesi, Çambaşı Yaylası, Duduyalağı Obası'nda kar yağışıyla yollar kapandı. Duduyalağı Obası'nda araçlarıyla kara saplanan kişiler, Kabadüz Belediyesinden yardım istedi.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın talimatıyla Duduyalağı Obası'na giden belediyeye ait iş makinesi, kişilere kısa sürede ulaşarak kurtardı.
Kısa süre içinde kurtarılan vatandaşlar, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'ya ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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