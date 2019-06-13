Yayaya çarptıktan sonra izinli çıktığı cezaevine dönmüş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYayaya çarptıktan sonra izinli çıktığı cezaevine dönmüş
GeriGündem Yayaya çarptıktan sonra izinli çıktığı cezaevine dönmüş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
13.06.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Yayaya çarptıktan sonra izinli çıktığı cezaevine dönmüş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yayaya çarptıktan sonra izinli çıktığı cezaevine dönmüş

KÜTAHYA'da, yol kenarında yürürken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Fahrettin Yıldırım (53), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Durdurulan otomobilde yakalanan O.T.’nin ifadesinden yola çıkılarak, kaza sırasında aracı yanındaki arkadaşı B.D.’nin kullandığı ortaya çıktı. B.D.'nin kazanın ardından izinli çıktığı cezaevine döndüğü tespit edildi.

5
  • Yayaya çarptıktan sonra izinli çıktığı cezaevine dönmüş
  • Yayaya çarptıktan sonra izinli çıktığı cezaevine dönmüş
  • Yayaya çarptıktan sonra izinli çıktığı cezaevine dönmüş
  • Yayaya çarptıktan sonra izinli çıktığı cezaevine dönmüş
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, önceki gün İstiklal Mahallesi Hamam Caddesi'nde meydana geldi. Alkol aldıktan sonra dolaşmaya çıkan O.T. ve B.D.'nin içinde bulunduğu 43 NT 013 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Fahrettin Yıldırım’a çarptı.

Yıldırım yaralanırken, cezaevinden izinli çıktıkları belirlenen  O.T. ve B.D. otomobille yola devam etti. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, kovalamacayla otomobili durdurdu. Gözaltına alınan araç sürücüsü O.T.'nin ehliyetinin olmadığı ve 2.90 promil alkollü olduğu tespit edildi.

KAZA SONRASI CEZAEVİNE DÖNMÜŞ

Emniyete götürülen O.T. ifadesinde, kazayı cezaevinden izinli olarak birlikte çıktıkları B.D.’nin yaptığını ve aracı kendisine bırakıp kaçtığını söyledi.

Aynı gün cezaevine döndüğü belirlenen B.D. gözaltına alınarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi’ne götürüldü. B.D., kaza sırasında otomobili kullandığını itiraf etti. 

Kazada ağır yaralanan Fahrettin Yıldırım ise tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı
İki aile birbirine girdi... Gelinin annesini öldürdüler
Bakıcısına servet bırakmıştı, sevgilisi çıktı
'Kaç Saat Oldu' hesabının yöneticisi yakalandı