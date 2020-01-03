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DHA-Murat YAYIN
Haber Giriş: 03.01.2020 - 13:54,Son Güncelleme:/

Yayaya çarpıp yaralayan sürücü kaçtı

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Yayaya çarpıp yaralayan sürücü kaçtı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yener’e (63) otomobil çarptı. Yener yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçtı.

Kaza, Camiatik Mahallesi 100’üncü Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Yener’e plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yener’in yardımına çevredekiler koştu. Otomobil sürücüsü ise yoluna devam ederek, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yener, Malkara Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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