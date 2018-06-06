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    Yaya geçidinde isyan! Yol vermedi

    Gürkay GÜNDOĞAN (DHA)
    06.06.2018 - 17:43 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ta, yaya geçidinden geçerken, ezilme tehlikesi atlatan Özge Boz, kamyonetin önünde durup, yol vermedi. Sürücüyü aracın önünden ayrılmayarak durduran Boz, polis çağırıp, şikayetçi oldu.

    Gazipaşa Caddesi Ulu Camii önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Özge Boz, üzerine doğru gelen Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne ait kamyonetin sürücüsünün durmaması nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi. Sürücüye tepki gösteren Boz, kendisinden özür dilememesi üzerine aracın önünde durup, beklemeye başladı. Boz, kamyonetin önünden ayrılmayınca sürücü, yol kenarına park etmek zorunda kaldı. Kamyonetten inen, ismi öğrenilemeyen sürücü ile yanındaki kişi, Özge Boz ve yakınlarıyla tartışmaya başladı. Sürücü, bu sırada görüntü alan gazetecilere de tepki göstererek, üzerine yürüdü. Sürücüyle tartışmasını sürdüren Boz, "Araba ayağımın üzerinden geçebilirdi. Ne demek, hata olabilir? 3 kişiydik, ezilebilirdik. İlla ezilmemiz mi lazım? İlla ölmemiz mi lazım bir şey olması için?" dedi.

    Yaya geçidinde isyan Yol vermedi

    Sürücünün "Kazayla insan ölüyor" demesine daha çok sinirlenen Özge Boz, "Gözünüzde insan hayatı bu kadar ucuz demek. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de sağlık müdürlüğü olacaksınız. Resmi plakasınız" diyerek, tepkisini sürdürdü.

    Polis ekiplerinin ihbarla olay yerine gelmesiyle taraflar sakinleştirildi. Polis, şikayetçi olması üzerine Özge Boz ile sürücüyü ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

    Yaya geçidinde isyan Yol vermedi

     

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    Etiketler: Zonguldak , yaya geçidi
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