Yaya geçidinde facia: Yürek burkan kare
SarÄ±yerâ€™de cadde Ã¼zerinde bulunan yaya geÃ§idinden geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±na otomobil Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle 20 metre ileriye savrulan kadÄ±n olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, kadÄ±ndan geriye sadece ayakkabÄ±sÄ± kaldÄ±.Â
Kaza, saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda SarÄ±yer Ä°stinye Mahallesi SarÄ±yer Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, cadde Ã¼zerinde bulunan yaya geÃ§idinden geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±na, M.Ã–. yÃ¶netimindeki 34 NE 7707 plakalÄ± otomobil Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle kadÄ±n, 20 metre ileriye savruldu. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahalede kadÄ±nÄ±n olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.Â
POLÄ°S CADDEYÄ° TRAFÄ°ÄžE KAPATTIÂ
Kaza sonrasÄ± polis ekipleri olay yerine gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerek caddeyi tek yÃ¶nlÃ¼ trafiÄŸe kapattÄ±. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kaza sonrasÄ± polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak, ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olay yeri inceleme ekipleri kazanÄ±n olduÄŸu cadde Ã¼zerindeki incelemelerinin ardÄ±ndan olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybeden ve Ã¼zerinden kimlik Ã§Ä±kmayan kadÄ±nÄ±n cenazesi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tek yÃ¶nlÃ¼ kapatÄ±lan yol Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden araÃ§ trafiÄŸine aÃ§Ä±ldÄ±.Â
Kaza sonrasÄ± olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybeden kadÄ±ndan ise geriye sadece ayakkabÄ±sÄ± kaldÄ±. Polis, kaza ile ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.Â
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