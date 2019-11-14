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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.11.2019 - 11:27, Son Güncelleme:/

Yavuz Yörükoğlu kimdir ve kaç yaşında? Hangi hastanede çalışıyor?

Yavuz Yörükoğlu, ekran karşısında sık sık yer alması nedeniyle pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Yavuz Yörükoğlu kimdir sorusuna cevap arayan binlerce kişi, internet üzerinden konuyla ilgili detayları sorguluyor. Peki, Yavuz Yörükoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Yavuz Yörükoğlu kimdir ve kaç yaşında? Hangi hastanede çalışıyor?
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Yavuz Yörükoğlu 1955 yılında Ankara'da doğdu. Babası Türkiye’nin ünlü bilim adamlarından çocuk Psikiyatristi Prof.Dr Atalay Yörükoğlu'dur.

Eğitim yaşamına Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan Yörükoğlu, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı.

Tıp eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde aldı. Uzmanlık eğitimini ise Hacettepe Tıp Fakültesi, Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında tamamladı.

İhtisas sonrasında British Council Bursu ile gittiği İngiltere’de 1 yıl süreyle Cambridge Üniversitesi, Papworth Hastanesi'nde ve 2 yıl süreyle Londra St. Thomas’ Hastanesi'nde deneyim kazandı.

Yurda dönüşünde zorunlu hizmet için başladığı SSK Ankara Eğitim Hastanesi'nde Şef muavini , sonrada SSK İhtisas Hastanesi'nde Başhekim olarak görev aldı. 1997-1998 yılları arasında A.B.D Alabama Üniversitesi'nde 1 yıl süreyle misafir öğretim üyeliği yaptı. Yurda dönüşünde özel sektörde serbest hekimlik yaptı. 2006 yılından beri Ankara Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İhtisas ve özel ilgi alanları :

• Koroner Bypass Ameliyatları
• Kalp Kapak Ameliyatları
• Kalp Yetmezliği Tedavisi ve Cerrahisi
• Assist Cihazları
• Varis Cerrahisi ve Lazer Skleroterapi
• Tamamlayıcı Tıp ( Complementary Medicine )

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