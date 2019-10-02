Yavruyla annesini deprem ayırdı
İstanbul Sultangazi’de mühürlenen bir binanın çatısında kalan yavru kediyi zabıta ekipleri kurtardı.
Atatürk Mahallesi’ndeki 3 katlı bina depremde hasar aldığı için mühürlendi. Binanın çatı katında doğum yapan bir kedi mühürleme işlemleri sırasında yiyecek bulmak için dışarı çıkınca içeri giremedi. Yavrusu da çatı katında mahsur kaldı. Anne kedinin kapıda miyavlaması üzerine mahalle sakinlerinin yardım istediği zabıta ekibi mührü kırdı. Birlikte gelen veteriner yavru kediyi çatıdan aldı. Ancak, annesi uzun süre ortada görünmedi. Kediseverler şimdi anne kedinin yolunu gözlüyor.
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