Yavrusunu alan kaçtı
SULTANGAZİ’deki Gazi Caddesi’nde bulunan Sultangazi Huzurevi’nde yangın çıktı.
Bodrum katında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine 16 itfaiye aracı ve 48 personel sevk edildi. Huzurevinde kalan 80 yaşlı tahliye edildi, dumandan etkilenenler ambulanslara alınarak ilk müdahale yapıldı. Yaklaşık bir saat süren söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı. Yangın sırasında, huzurevi binası dışında bulunan alevlere dayanıklı yalıtım malzemesinin hasar görmediği belirlendi. Yangın sırasında sadece yalıtım malzemesinin üzerinde bulunan koruma levhaları yandı. Yalıtım malzemesi yanmadığı için yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının huzurevinin bodrum katında bulunan havalandırma sistemi odasında başladığı belirlendi. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da “Gündüz olması bu yangının bir avantajı. Yaşlılar tamamen dışarı çıkarıldı. İçerideki odaların temizliği ve boya badanaları yapılıyor” dedi.
Yangın sırasında bir anne kediyle yavruları da mahsur kaldı. Anne kedinin yavrularını binanın dışına taşıması görenleri duygulandırdı. Huzurevi sakinlerinden 75 yaşındaki Yavuz Mehmet Söylemez de dışarıya beslediği yavru kediyle birlikte çıktı.
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