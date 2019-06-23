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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
23.06.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Yavru sığırcıklar uçuncaya kadar aracını çalıştırmayacak

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Yavru sığırcıklar uçuncaya kadar aracını çalıştırmayacak

KARS Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hazır beton firmasında, beton mikserinin motor kısmına yuva yapan sığırcık, 5 yavru çıkardı. Durumu fark eden şoför, aracı çalıştırmaktan vazgeçti. Hem şoför, hem de firma sahibi, yavrular uçana kadar aracın park halinde bekleyeceğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Öner Sal Beton İşletmesi'nde yaklaşık bir aydan beri park halinde bulunan beton mikserinin motor kısmına, sığırcık kuşu yuva yaptı. Kuş, yumurtalardan 5 yavru çıkardı. Şoför Zafer Salduz, aracı çalıştırmaya geldiğinde motor bölümünden gelen kuş seslerini duyunca kaputu açtı. Yavru sığırcıkları gören Salduz, aracını çalıştırmaktan vazgeçti. Sığırcık ve yavruları sanayi esnafının da ilgi odağı haline geldi.

Yavru sığırcıklar uçuncaya kadar aracını çalıştırmayacak

Zafer Salduz, "İşe başlamak için aracımın başına geldiğimde sığırcık yavrularını fark ettim. Yavrulara kıyamadım. Motoru çalıştırsaydım, hepsi ölürdü. Annesinin çırpınışları ve mücadeleleri içimi burktu. Bunun üzerine aracın yerini bile değiştirmemeye karar verdim. Eğer yerini değiştirsem, anne yuvayı bir daha bulamazdı. Hatta yuvayı başka bir yere taşımayı düşündük, ama yine de yapamadım. Onlar uçuncaya kadar aracı çalıştırmayacağım" dedi.

Yavru sığırcıklar uçuncaya kadar aracını çalıştırmayacak

Tamirci Hüseyin Akbulut da yavru sığırcıkların büyüyüp yuvadan uçarak ayrılıncaya kadar sahip çıkacaklarını belirterek, yavru kuşlara 'Beş kardeşler' adını verdiklerini söyledi.

Anne kuşun sürekli yuvaya yiyecek taşıdığını belirten Öner Sal Beton işletmesinin sahibi iş adamı Reşit Salduz da kuşlar uçup yuvayı terk edinceye kadar aracı çalıştırmayacaklarını ifade etti.

Yavru sığırcıklar uçuncaya kadar aracını çalıştırmayacak

Yavru sığırcıklar uçuncaya kadar aracını çalıştırmayacak


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