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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.08.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Yavru köpekleri odunla dövüp yaralamıştı... Gözaltına alındı

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Yavru köpekleri odunla dövüp yaralamıştı... Gözaltına alındı

Aydın Kuşadası’nda yavru köpekleri odunla döverek yaralayan ve bir hayvanseveri de dövmeye kalkan kadın saldırgan, savcılığın talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Kuşadası’na bağlı Soğucak’taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri’nde meydana gelen vahşette, sitenin hemen yanındaki bir gecekonduda yaşayan ve kimliği kamera kayıtlarından belirlenen H.Y. isimli kadın odunla tarladaki köpekleri dövmeye başladı. Çevredekilerin tepkisi üzerine vatandaşlarla da tartışan ve cep telefonuyla çekim yapılmasını da engelleyen kadın saldırgan bazı köpekleri başlarından ve çeşitli yerlerinden yaraladı.

Saldırının bir bölümü çevrede oturan Polonya asıllı Türk vatandaşı 30 yaşındaki Monica Özkaya isimli bir hayvansever tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yavru köpekleri odunla dövmesinin cep telefonuna kaydedildiğini gören saldırgan kadın, Polonya asılı Monica Özkaya’ya da saldırdı. Bu saldırı anı da cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Saldırın ardından yavru köpekler veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

"Bana da vurmaya çalıştı"

Olay kamuoyunda büyük tepki oluşturdu. Çok sayıda hayvan derneği ve hayvansever savcılığa giderek suç duyurusunda bulunurken, olay sırasında cep telefonuyla vahşi saldırıyı görüntüleyen Monica Özkaya da H.Y. isimli kadından şikayetçi oldu.

Kuşadası Merkez Polis Karakolu’na giden Özkaya, olaya birebir tanık olduğunu belirterek, "Soğucak'ta ihtiyaç sahibi köpeklerin bakımı için iki aydan beri onlara yemek götürüyordum. Olay günü de ona yemek vermeye giderken, bu yavruları gördüm. Onlara yemek vermeye başladım. Olay günü de onlara yemek vermek için uğradığımda bir kadının köpek yavrularına elindeki odunla vurduğuna şahit oldum. Ne yapıyorsun diye bağırıp, durdurmak istedim ama o yine de vurmaya devam etti. Müdahale etmeye kalkınca da bana da vurmaya çalıştı. Yaşananları cep telefonumla kaydettim. Yaşanan bu olaydan sonra yavru köpeklerin hepsini alıp, daha önceden baktığım üç köpeğin yanına götürdüm. Ardından yavru köpeklere vuran ve yaralayan o kadından polis karakoluna giderek şikayetçi oldum" dedi.

Suç duyurusunun ardından savcılığın başlattığı soruşturma üzerine Kuşadası polisi de harekete geçti. Polis ekipleri önce kamera kayıtlarından kadın saldırganın isminin H.Y. olduğunu belirledi. Olay yerine ve kadının kaldığı barakaya giden polis ekipleri kadının olmadığını görünce araştırma başlattı. Akşam saatlerinde Soğucak’ta gözaltına alınan H.Y. Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne getirildi. H.Y. isimli saldırganın polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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