Yavru köpek 'Kuzey' taburcu edildi
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde av tüfeğiyle yaralandıktan sonra İstanbul'a getirilen "Kuzey" isimli yavru köpeğin tedavisi tamamlandı. Kuzey'i sahiplenen Gizem Hale Demirci, "Kuzey'in şansı diğerlerine göre daha az, dolayısıyla onu koşulsuz seçtim. Bence Kuzey'le iyi bir aile olacağız" dedi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ilk müdahalesinin ardından 5 ay önce tedavi için Sarıyer'deki İstanbul Veteriner Tıp Merkezi'ne getirilen Kuzey, taburcu edildi. Kuzey, bir hayvansever tarafından sahiplendirildi.
Klinikteki tedavisi boyunca ön sol dirsek ile arka sol topuk eklemindeki kırıklar ve enfeksiyon nedeniyle tedavi olan Kuzey, bu süreçte ön ve arka ayağından birer operasyon geçirdi.
Veterinerler, Kuzey'in ön dirsek eklemine yaptıkları müdahalelerle eklemin işlevselliğini yüzde 90 oranında korumayı başardı.
"Mardin Valiliği çok güzel bir örnek sergiledi"
İstanbul Veteriner Tıp Merkezi Veteriner Hekimi Tamer Saka, tedavisi tamamlanan yavru köpek Kuzey'i taburcu ettiklerini söyledi.
Uzun süren tedavi sonunda Kuzey'in kemik enfeksiyonunu engellediklerini vurgulayan Saka, bu süreçte arka topuk eklemi ameliyatı da yaptıklarını aktardı.
Saka, Kuzey'in kemik kaybı oluşan bölgesine ilişkin, "Bize geldiğinde kaval kemiğinin sadece eklemi sağlamdı, orta kısmındaki kemik ise yok olmuştu. Operasyonda yan kısımda bulunan ve büyük oranda sağlam olan baldır kemiğinden aldığımız parçayla kaval kemiğinin orta kısmını doldurarak plakayla kemik mobilizyonunu sağladık." diye konuştu.
Kuzey'in üç ayağını çok iyi derecede kullandığına dikkati çeken Saka, sol arka ayağını da yüzde 60 oranında kullandığını anlattı.
Tamer Saka, ilerleyen dönemde birkaç operasyonla Kuzey'in ayak boyunun biraz daha uzatılabileceğini belirterek, ayak açısının da düzeltileceğini kaydetti.
Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın yavru köpek Kuzey'le yakından ilgilendiğini vurgulayan Saka, "Bu süreçte tüm masrafları karşılayarak ilgisini esirgemedi. Mardin Valiliği bu konuda çok güzel bir örnek sergilemiştir. Hayvanlar minnettardır, unutmazlar." ifadelerini kullandı.
"Kuzey'le iyi bir aile olacağız"
Yavru köpek Kuzey'i sahiplenen Gizem Hale Demirci de onun durumunu haberler ve sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, o an sahiplenmek istediğini ancak tedavisi sürdüğü için taburcu edilmesini beklediğini söyledi.
"Kuzey'in şansı diğerlerine göre daha az, dolayısıyla onu koşulsuz seçtim. Bence Kuzey'le iyi bir aile olacağız." diyen Demirci, onu koşulsuz sevgiyi göstermek için sahiplendiğini dile getirerek, onunla hayatının renkleneceğini belirtti.
Kuzey'i ilerleyen dönemde Almanya'da yuvalandırmak istediğini aktaran Demirci, gerçekleşmemesi durumunda Kuzey'e bakmaya devam edeceğini kaydetti.
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