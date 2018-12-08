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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.12.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Yavru köpek 'Kuzey' taburcu edildi

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Yavru köpek 'Kuzey' taburcu edildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde av tüfeğiyle yaralandıktan sonra İstanbul'a getirilen "Kuzey" isimli yavru köpeğin tedavisi tamamlandı. Kuzey'i sahiplenen Gizem Hale Demirci, "Kuzey'in şansı diğerlerine göre daha az, dolayısıyla onu koşulsuz seçtim. Bence Kuzey'le iyi bir aile olacağız" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ilk müdahalesinin ardından 5 ay önce tedavi için Sarıyer'deki İstanbul Veteriner Tıp Merkezi'ne getirilen Kuzey, taburcu edildi. Kuzey, bir hayvansever tarafından sahiplendirildi.

Klinikteki tedavisi boyunca ön sol dirsek ile arka sol topuk eklemindeki kırıklar ve enfeksiyon nedeniyle tedavi olan Kuzey, bu süreçte ön ve arka ayağından birer operasyon geçirdi.

Veterinerler, Kuzey'in ön dirsek eklemine yaptıkları müdahalelerle eklemin işlevselliğini yüzde 90 oranında korumayı başardı.

Yavru köpek Kuzey taburcu edildi

"Mardin Valiliği çok güzel bir örnek sergiledi"

İstanbul Veteriner Tıp Merkezi Veteriner Hekimi Tamer Saka, tedavisi tamamlanan yavru köpek Kuzey'i taburcu ettiklerini söyledi.

Uzun süren tedavi sonunda Kuzey'in kemik enfeksiyonunu engellediklerini vurgulayan Saka, bu süreçte arka topuk eklemi ameliyatı da yaptıklarını aktardı.
Saka, Kuzey'in kemik kaybı oluşan bölgesine ilişkin, "Bize geldiğinde kaval kemiğinin sadece eklemi sağlamdı, orta kısmındaki kemik ise yok olmuştu. Operasyonda yan kısımda bulunan ve büyük oranda sağlam olan baldır kemiğinden aldığımız parçayla kaval kemiğinin orta kısmını doldurarak plakayla kemik mobilizyonunu sağladık." diye konuştu.

Kuzey'in üç ayağını çok iyi derecede kullandığına dikkati çeken Saka, sol arka ayağını da yüzde 60 oranında kullandığını anlattı.

Tamer Saka, ilerleyen dönemde birkaç operasyonla Kuzey'in ayak boyunun biraz daha uzatılabileceğini belirterek, ayak açısının da düzeltileceğini kaydetti.
Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın yavru köpek Kuzey'le yakından ilgilendiğini vurgulayan Saka, "Bu süreçte tüm masrafları karşılayarak ilgisini esirgemedi. Mardin Valiliği bu konuda çok güzel bir örnek sergilemiştir. Hayvanlar minnettardır, unutmazlar." ifadelerini kullandı.

Yavru köpek Kuzey taburcu edildi

"Kuzey'le iyi bir aile olacağız"
Yavru köpek Kuzey'i sahiplenen Gizem Hale Demirci de onun durumunu haberler ve sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, o an sahiplenmek istediğini ancak tedavisi sürdüğü için taburcu edilmesini beklediğini söyledi.

"Kuzey'in şansı diğerlerine göre daha az, dolayısıyla onu koşulsuz seçtim. Bence Kuzey'le iyi bir aile olacağız." diyen Demirci, onu koşulsuz sevgiyi göstermek için sahiplendiğini dile getirerek, onunla hayatının renkleneceğini belirtti.

Kuzey'i ilerleyen dönemde Almanya'da yuvalandırmak istediğini aktaran Demirci, gerçekleşmemesi durumunda Kuzey'e bakmaya devam edeceğini kaydetti.

Yavru köpek Kuzey taburcu edildi

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