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    Yavru köpeğin ölümünde son dakika gelişmesi

    DHA - AA
    17.06.2018 - 12:35 | Son Güncelleme:

    Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
    Sapanca Adliyesi'ne sevk edilen İ.M, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla tutuklandı.

    Adalet Bakanı'ndan açıklama

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gözaltına alınan kepçe operatörünün tutuklandığını belirtti.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sakarya ve Sapanca başsavcılığımız ve valiliğimiz titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürdüler ve ilgili operatör tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede tutuklama kararı verdi. Kepçe operatörü tutuklanmıştır" dedi.

    Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve ülke gündemine oturan yavru köpek olayı ile ilgili asla kabul edilmeyecek bir olay olduğunu kaydeden Bakan Gül, "Bu konu asla kabul edilemez bir olay, hayvanlara insan olan herkes koruyup o sevgiyle şefkat ile büyümek kollamak hepimizin görevi. Bu konuda kanundaki suistimalleri daha da önleyecek tüm tedbirleri de aldık. En yakın zamanda çıkan kanunlarla suistimalleri önleyecek para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlememiz vardır. Bunun bir an evvel kanunlaşması için gerekli çalışmayı yapacağız” şeklinde konuştu.

    Olay

    Sapanca Hacımercan Mahallesi'nde 13 Haziran Çarşamba günü ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı. Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kepçe operatörü İ.M. gözaltına alınmıştı.

     

     

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