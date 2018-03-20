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    Yavru köpeği işkence yaparak öldürdü

    DHA
    20.03.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Adapazarı'nda alkollü bir kişinin, yakaladığı yavru köpeği defalarca yere fırlatıp, işkence yaparak öldürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, önceki gün, Tuzla Mahallesi'nde işyerlerinin bulunduğu bir caddede meydana geldi. İsminin E.T olduğu öğrenilen kişi, yoldan geçen yavru bir sokak köpeğini yakaladı. Aldığı alkolün etkisiyle ayakta güçlükle duran E.T., yavru köpeği eliyle havada çevirip, defalarca yere fırlatarak öldürdü. 

    Olayın duyulmasının ardından çevre esnaftan bir kişi, işyerindeki güvenlik kamerasını izledi. Kameraya yansıyan dehşete düşüren olayı izleyen esnaf, kamera kaydıyla soluğu Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde aldı. Esnaf, şikayet dilekçesi vererek şüphelinin yakalanmasını istedi.

    Bölgede çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde ise yine aynı kişi olduğu değerlendirilen elinde bira şişesi olan kişinin, kafasından tuttuğu kedi leşini vatandaşlara gösterdiği görüldü.

     

    Etiketler: yavru köpek , işkence , adapazarı , öldürdü , gündem
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