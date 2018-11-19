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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
19.11.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Yavru köpeği, bacaklarından vurdular

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Yavru köpeği, bacaklarından vurdular

İZMİR’in Çiğli ilçesinde, sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurulan 7 aylık köpek, hayvanseverlerin yardımıyla götürüldüğü veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Polis, ’Kasım’ adlı yavru köpeği silahla vuran kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Dere Caddesi’nde cumartesi günü gece saatlerinde, iddiaya göre, taksideki müşteri, tabancayla yol kenarındaki Mix cinsi 7 aylık köpeğe tabancayla ateş etti. İki bacağına da kurşun isabet eden yavru köpek, kanlar içinde yerde kaldı. Köpeğe ateş eden kimliği belirsiz saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı köpek, hayvansever Sezgi Sarı tarafından veterinere götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralı köpeğin çekilen röntgeninde, ayaklarında kurşuna rastlanılmazken, silahla vurulduğu belirlendi. Veteriner kliniğinde tedavisi süren yavru köpeğin sahibi Nalan Bakır’a ulaşan Sarı, emniyete giderek, şikayetçi oldu. Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alıp, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Yavru köpeği, bacaklarından vurdular



’CEZASIZ KALMASIN’

Yaşananın çok üzücü olduğunu belirten hayvansever Sezgi Sarı, "Cuma günü silahla bir köpeğin vurulduğu bize söylenince hemen olay yerine gittik. Köpeğimiz bacaklarından yaralıydı ve görgü tanıkları silahla vurulduğunu söyledi. Veterinere götürüp tedavisini yaptırdık. Daha sonra sahibine ulaşıp emniyete giderek şikayetçi olduk. Emniyet yetkilileri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip saldırganı bulacaklarını söyledi. Saldırgan bir taksiden ateş etmiş ve olay yerinden kaçmış. Köpeğimizin ismi ’Kasım’ ve şu anda tedavisi devam ediyor. Çok güzel bir köpek. İnşallah bundan sonra hayatı daha güzel olacak. Biz saldırganın bulunmasını ve bu olayın cezasız kalmamasını istiyoruz" dedi.

 

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